アメリカの連邦地裁は、トランプ政権による外国人留学生などのビザ取り消しについて違法と判断しました。東部マサチューセッツ州の連邦地裁は9月30日、ハーバード大学などで反イスラエルの抗議活動を行った外国人学生や教員のビザを取り消した政権の対応について「差別的で憲法に違反する」と指摘しました。そのうえで「言論の自由はアメリカ人にも外国人にも平等に保障されるべきだ」として、ビザ取り消しは違憲だと判断しました