ヒップホップグループ・スチャダラパーのBOSE（56）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。愛車の“イタリア名車”を手放すことを発表した。【写真あり】すっかり見かけなくなったけどかっこいい…BOSEが“新オーナー”を募集した愛車の37年前“イタリア名車”BOSEは「愛車のフィアットウーノターボを手放そうと考えています」と書き出し、「大好きなジウジアーロデザインのヨーロッパ車の中でも相当希少で、何年か探して6年