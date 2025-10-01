◆第１回日本少年野球大和大会（東日本選抜大会・神奈川県央支部予選）▽準決勝湘南ボーイズ５―２相模原ボーイズ（９月２０日・横浜創学館高グラウンド）▽決勝湘南ボーイズ６―５相模ボーイズ（９月２３日・大和スタジアム）◇東日本選抜大会支部予選２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。