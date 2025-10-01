９月３０日、クロワデュノールでの凱旋門賞出走のため、フランスに遠征中の北村友一騎手（３８）＝栗東・フリー＝は、フランスのシャンティイ競馬場の５レース（ハンデ戦、芝１６００メートル）でホットアンドビューティー（牝３歳、ダヴィ・ボニヤ厩舎、父アルマンゾル）に騎乗して６着だった。直線は外から追い上げたが、勝利には届かなかった。レースを終えた北村友一騎手は「調教にも乗せてもらっていたので、安心して競馬