大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月30日（土）（日本時間10月1日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞ ナショナル・リーグ西地区を制し、世界一連覇を目指してポストシーズンへ挑むドジャース。 その第一弾となるのがワイルドカードシリーズ。ここではナショナル・リーグ中地区3位、勝率6位のレッズと対戦。3戦中2勝を挙げれば、フ