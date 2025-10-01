8:10ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀主催イベント出席（質疑応答あり） 16:15スロバキア中銀総裁、オーストリア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席 16:55デギンドスECB副総裁、ポリティコ主催討論会参加（質疑応答あり） 18:55マン英中銀委員、ブルームバーグTV出演 20:00ナーゲル独連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF