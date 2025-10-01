【WWE】RAW（9月29日・日本時間30日／ノースカロライナ・ローリー）【映像】衝撃の毒霧攻撃が炸裂する瞬間人気日本人レスラーが暴走姐さんの裏切りの“毒霧”にさらされるまさかの事態に錯乱。顔面にミストをくらい、まるで映画”アバター”のように真っ青になって大悶絶。日本人同士の抗争がますます深まる最悪の展開となってしまった。WWE「RAW」のオープニングは、女子部門における日本人同士の抗争をさらに鮮明にする大乱