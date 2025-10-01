新人とは思えない活躍だ。9月30日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、EX風林火山の永井孝典（最高位戦）が登板。一進一退の攻防を制し、個人3戦目にして早くも2勝目を飾った。【映像】新人らしからぬ強さ！永井孝典がトップを決めた価値ある満貫のシーン当試合は起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、永井の並びで開局