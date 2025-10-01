U-20日本代表は現地時間9月30日、チリで行われているU-20ワールドカップのグループリーグ第2節でU-20チリ代表と対戦する。30日午後8時(日本時間10月1日午前8時)のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。日本は初戦・エジプト戦から先発を2人のみ変更。MF平賀大空とFW高岡伶颯が今大会初スタメンとなった。また初戦でメンバー外だったMF中川育がベンチに復帰した。予想布陣は4-2-3-1。GKはピサノアレックス