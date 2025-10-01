「(この1年間で)徐々に結果出して、代表入ってからはずっとワールドカップメンバーを目標に今まで練習してきたんで、もう何が何でもメンバーに入りたいっていう気持ちが強いです」この1年間で自信をつけた大型センターバックが、11月の「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」出場を目標に掲げた。DF田中義峯(浦和ユース)は186cm、85kgのサイズを持つ大器。高校2年生だが、早くも浦和トップチームに2種登録されている。そのD