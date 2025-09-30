いくら肩をもんでも、すぐにこりが戻ってしまう……。そんなあなたは要注意！ じつはその肩こり、肩そのものではなく「腹筋」や「股関節」の衰えが原因かもしれません。体のつながりを知れば、つらい肩こりの本当の改善法が見えてきます。「肩こりラボ学芸大学」の丸山先生に解説していただきました。 監修鍼灸師：丸山 太地（鍼灸師） 日本大学文理学部体育学科卒業、東京医療専門学校（現・東京呉竹医療専門学校）鍼灸マッ