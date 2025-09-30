フレンチワークウェアブランド「ダントン（DANTON）」が、定番アイテムを「ワンランクアップ」させたハイエンドライン「ダントンアルファ（DANTON α）」を10月3日に立ち上げる。直営店およびオンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 新ラインは、ダントンの実用性やカジュアルな日常着としてのデザインを基調に、素材やディテールをアップグレード。よりファッション性が高く洗練されたアイテムを提案する。ファ