1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の4万4890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 47424.17円ボリンジャーバンド3σ 46258.78円ボリンジャーバンド2σ 45104.00円5日移動平均 45093.39円ボリンジャーバンド1σ 44985.00円一目均衡表・転換線 44932.63円30日日経平均株価現物終値 44890.00円1日夜間取引終値 439