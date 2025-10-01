1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比29.5ポイント安の3111.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3213.32ポイントボリンジャーバンド3σ 3181.18ポイントボリンジャーバンド2σ 3149.04ポイントボリンジャーバンド1σ 3140.75ポイント一目均衡表・転換線 3140.40ポイント5日移動平均 3137.60ポイント30日TOPIX現物終値 3