アメリカのトランプ大統領は、軍幹部を集めた会合で演説し、国内の治安悪化を「内なる戦争」と表現した上で「州兵などの訓練場として使うべきだ」と呼びかけました。トランプ大統領：我々は国内からの侵略を受けており、迅速に阻止している。国防長官に、これらの危険な都市のいくつかを、軍や州兵の訓練場として活用すべきだと伝えた。トランプ氏は9月30日、各地から軍の高官を集めた会合で演説し民主党の地盤とされるサンフラン