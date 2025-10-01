農機具メーカー「オーレック」（福岡県広川町）は３０日、女優の草刈民代さんを起用した新ＣＭを制作したと発表した。草刈さんが同社の草刈り機を軽快に運転する内容で、「草刈り作業＝重労働」というイメージを払拭（ふっしょく）するのが狙い。同社は、草刈り機の国内シェア約４割を占め、欧州やアメリカなど３０か国以上で事業を展開する。同社製品を通じて農作業に親しんでもらおうと、元バレリーナの草刈さんのしなやかさ