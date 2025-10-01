鹿島アントラーズ三竿健斗インタビュー（前編）プレーに成長を感じ、話を聞きたい衝動に駆られた。そのアップデートこそが、今シーズンを戦う鹿島アントラーズの強さにも通じている予感を抱いたからだ。三竿健斗に変化の予兆を見たのは、まだシーズン序盤。J1リーグ第13節の横浜FC戦だった。鬼木監督と出会って進化した三竿健斗photo by Getty Imagesその試合で今季初先発を飾った彼は、77分にダメ押しとなる3点目に絡む。