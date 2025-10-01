通勤から休日まで使えるバッグを新調したいなら、【ワークマン】の「新作バッグ」に注目！ 今回ご紹介するバッグは、洗濯機で丸洗いできて、いつでも清潔に使える優れもの。リュック、トート、ショルダーと形も豊富です。軽量なのにしっかり入る収納力と、シンプルで洋服に合わせやすいデザインも魅力。アクティブなお出かけにぴったりな優秀バッグ、ぜひチェックして。 5つのポケットで収納上手になれそう！