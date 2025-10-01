元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、ノースリーブコーデでファンを魅了している。中川アナは１日までに、「天気予報で３０度になるといっていたので秋だけどノースリーブでお出かけ季節感を取り入れたくて重ね着してみましたっ！日本橋をおさんぽしてアフタヌーンティー女子会をしてほっこりな息抜きタイムになりました」とつづり、自身のインスタグラムを更新。ブルーにブラックのタンクトップを重ねたコーデシ