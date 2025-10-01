筆者がコンサート会場で体験した出来事です。膝が悪く杖をつきながら歩いていた私に、吃驚することが起こりました。楽しかったライブの余韻に浸りたかったのに、しばらく心が落ち着きませんでした。 コンサートの退場後は人がごった返し 確かに、杖は気になるものだったかもしれません。しかし、心身の不調は誰にでも起こりうるもの。心ない人はいますが、振り回されず、自分の楽しみを大事に生きていきたい