バンダイナムコグループの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『仮面ライダー響鬼』20周年記念商品として、「CSM変身鬼弦・音錠＆音枷」の予約受付が2025年9月26日(金)16時に開始されました。2005年放送の『仮面ライダー響鬼』より、「仮面ライダー轟鬼」「仮面ライダー斬鬼」「仮面ライダー朱鬼」のなりきりアイテムを、大人のための変身ベルトブランド「CSM」シリーズで初商品化。劇中イメージに近い造形と豪華な仕様で