個人差はあるが歳を取ると物忘れは増えてきがちだ。これを認知症と結びつけて考えてしまう人もいるかもしれない。しかし、脳神経外科医の東島威史さんは「忘却＝認知症と結びつけるのは早合点」と指摘する。脳にとって忘却とは一体どのような現象なのか。前編『「たっぷり眠れば若々しくなる」は間違い…脳と睡眠の「意外な事実」』に続き、東島さんの著書『不夜脳脳がほしがる本当の休息』より一部抜粋、再構成してお届けする。