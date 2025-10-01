声優の内田真礼（うちだ・まあや）と石川界人（いしかわ・かいと）が30日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。ネット上では、声優界のビッグカップル誕生に大きな祝福の声がわき起こった。 【写真】2024年には一緒に映画の舞台あいさつに登場していた石川&内田夫妻 内田と石川は連名の文書を公開し「突然のご報告となりますが このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。お互いについて「同