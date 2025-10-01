冷たい飲み物やアイスを食べた瞬間に「キーン」と歯がしみた経験はありませんか。この場合、知覚過敏による症状の可能性があります。「虫歯ではなさそうだから…」と放ってしまう人もいますが、知覚過敏症状を放置すると、歯や全身の健康に思わぬ影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。知覚過敏を放置するリスクについて、愛知学院大学歯学部保存修復学講座助教で歯科医師の前迫真由美さんが解説します。歯の神経を抜かな