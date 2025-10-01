公益財団法人ソニー音楽財団が企画制作する、0才から入場できる人気クラシック・コンサートの新企画「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜」が、いよいよ2025年10月11日(土)に和光大学ポプリホール鶴川にて開催されます。オリジナルキャラクターの「そらくん」が、コミカルな「歌のお兄さん」鳥尾匠海さんと、「ピアノお兄さん」新井瑛久さんと一緒に音楽の楽しさを見つけるという内容です。プログラムは、クラシックの名曲