インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、美容プロモーション・化粧品PR・コスメPRの代行会社「マヴェリック」と共同で、50代以下の全国の女性300人を対象に「同じコスメを使ってみたいと思う女性芸能人」についてのアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】透き通るような美肌はどうやって…憧れのあの人の“ヒミツ"を知りたい！ 第５位は石原さとみ(38)。「化粧で変わる顔に思