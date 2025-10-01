「ミキプルーン」を主力商品とする三基商事株式会社は、渋谷ヒカリエShinQs東横のれん街に、2025年10月2日(木)から10月8日(水)までの期間限定でポップアップストアを出店します。今回は初の試みとして、「京橋千疋屋」「ル ショコラ ドゥ アッシュ」「ポール・バセット」という有名菓子ブランド3社とのコラボレーションが実現。ミキプルーンを使った、ここでしか味わえない特別なスイーツが数量限定で販売されます。 ミキプル