9月30日午後10時59分43秒（日本時間）、フィリピン・セブ北北東約97キロの海域でマグニチュード6.9の地震が発生し、人命被害が出た。韓国気象庁によると、震源の位置は北緯11.15度、東経124.14度で、地震の深さは10キロだった。韓国気象庁は「これは米国地質調査所（USGS）の分析結果だ」とし、地震による韓国内への影響はないと明らかにした。現地メディアABS-CBNは、フィリピン警察の話を引用して少なくとも5人が死亡したと報じ