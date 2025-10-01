韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と石破茂首相は9月30日、釜山（プサン）で韓日首脳会談を行い、両国に共通する社会問題に共同で対応していくことで意見を一致させた。この日午後、釜山ヌリマルAPECハウスで76分間にわたって行われた会談で、李大統領は「韓国と日本はさまざまな側面で同じような課題を抱えている」とし「その中の一つがおそらく首都圏集中問題であり、（石破）首相が地域の均衡発展や地方発展に格別に高い関