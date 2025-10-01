北海道国立大学機構と小樽商科大学は、文部科学省の事業の一環として、北海道内の企業・自治体・産業振興機関などの人事・教育担当者を対象とした「第1回リスキリング教育研究会」を2025年10月24日(金)に開催します。会場は札幌市中央区の小樽商科大学 札幌サテライトで、参加は無料です。リスキリング(再教育・再技能取得)の現状や他社の実践事例を共有し、自社の人材育成に役立つ知見を得ることを目的としたイベントです。