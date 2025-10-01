ゴッホは自画像をたくさん描いた画家でした。40枚近くは描いたと考えられます。理由は、モデル料がかからないから、また、実験的な表現を試みるため、などと言われますが、自身への関心の強さの表れでもあったのでしょう。ゴッホの有名な絵には鮮やかな青や黄色が使われていることが多いので、ゴッホといえばカラフルな画家というイメージが強いかもしれません。しかし、1886年に弟テオを頼ってパリに移住する前のゴッホは、黒