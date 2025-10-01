アメリカのトランプ大統領やNHK党の立花孝志氏には、その言動に証拠や確証がなくても呼応する「支持者」がいる。なぜなのか。戦史・紛争史研究家の山崎雅弘氏は「どんなに優秀な人でも、確たる証拠がなくてもあっさりとその言動を信じてしまう簡単なトリックがある」という――。※本稿は、山崎雅弘『ウソが勝者となる時代』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Kira-Yan※写真はイメージです - 写真＝iStock