JR東海は、東海道新幹線での自動運転システム導入に先行し、定位置停止制御（Train Automatic Stop-position Control／TASC）を導入する。自動運転システムの導入に先行して、2026年秋から全駅・全営業列車で運用する。所定停止位置により精度高く停止させることが可能となり、手動の停車ブレーキと比較して、停止にかかる平均的な時間を短縮できるほか、停止位置の精度が向上することによって、駅ホーム上の可動柵の扉を短くする