「前代未聞の犯行」9月18日、上下黒のスーツ姿で東京地裁の法廷に現れた山崎由香理被告（47）。後ろで束ねた髪には白髪が混ざり、痩せたせいか、表情にはやや疲労の色がうかがえた。「前代未聞の犯行」検察は事件についてそう厳しく指摘したうえで、被告が犯行に及んだ詳しい経緯を説明した。読み上げられたのは一人の女性行員の手によって銀行の安全神話が崩壊していく様子だった。事件が露呈したのは2024年10月。きっかけは貸金