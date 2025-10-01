発達障害の診断を受けている部下に、上司はどんな接し方をすればいいのか。大手外資系企業を中心に年間1000件以上の面談を行っている産業医の武神健之さんは「発達障害を打ち明けられることや、発達障害の部下にどう接するといいのかといった相談をされる機会が10年前よりも増えていると感じる」という――。写真＝iStock.com／chachamal※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chachamal■発達障害と打ち明けられることが増え