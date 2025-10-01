■2026年から付加価値税を引き上げる方向ロシアで2026年1月より、日本の消費税に相当する付加価値税（VAT）の税率が引き上げられる公算が大きくなっている。VAT率は2019年に18％から20％へと引き上げられたのち、現在まで据え置かれている。しかし財務省は、9月24日に2026年の予算案を政府に提出した際、財源の不足を理由に22％へと引き上げることを提案した（図表1）。写真＝EPA／時事通信フォトロシアのウラジーミル・プーチン大