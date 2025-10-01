後継者不足、物価高騰などの理由で、町そば屋がこの40年で東京から約3000 店も急減している。人が足りない――この問題は名店と称される一流店でも例外ではない。両国「ほそ川」はミシュランガイド15年連続掲載という実績を誇り、30年前はひっきりなしに修行希望者が絶えなかったが、人手不足により1年半前から夜の営業を行っていないという。前の記事を読む『〈コスパ・タイパの波がそば業界にも〉ミシュラン掲載の「町そば屋」店