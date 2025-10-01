◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ドジャース―レッズ（2025年9月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でレッズと戦うワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で出場することが発表された。大谷が“苦手”の相手を打ち崩すことができるかが、勝敗のカギを握る。レッズの今季対戦打率は.120と同一リーグの球団の中で最も低い数字で、加えて唯一のノー