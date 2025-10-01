日々の暮らしで避けられないストレスは、心だけでなく脳の健康にも影響を及ぼします。年齢を重ねてくると、体の健康はもちろん、心と脳を健やかに保つことも大事です。本記事では、アグネス・チャンさんの新刊『ひなげしはなぜ枯れない心も体もしなやかでいるための45のヒント』（ワニブックス刊）から一部編集してお届けします。「書いて、捨てる」ことの効能日々の暮らしの中ではどうしてもストレスが溜まることがあります。私