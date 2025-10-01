勤務する病院で入院している患者宅に空き巣をしたとして、京都府警は３０日、京都府宇治市の理学療法士の男（２３）を窃盗と住居侵入の両容疑で逮捕した。発表では、男は８月３１日夜、城陽市の女性患者（８９）の自宅に忍び込み、ネックレスなど８点（計約５５万円相当）を盗んだ疑い。容疑を認めているという。入院中の女性患者は一人暮らしで、後日に訪れた親族が、府警に被害を届け出た。