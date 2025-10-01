肥満に悩む男性が増加中！2022年に行われた国民健康・栄養調査よると、肥満（BMI≧25 kg/m2）の割合は男性31.7％、女性21.0％であり、ここ10 年間で見ると、女性で有意な変動はみられないが、男性では有意に増加していることが分かりました（厚生労働省）。肥満になると高血圧、糖尿病、脂質異常症などを合併しやすくなり、「肥満症」と診断されます。さらに、肥満症では動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞などを生じる危険性が高く