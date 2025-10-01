徹夜で祈りを捧げた信者たち「9月中旬、教団はソウル近郊の宮殿に全世界から約1000人の幹部信者を集め、緊急集会を開きました。幹部らは徹夜で祈禱を行い、総裁の無事を祈ったそうです」（ジャーナリストの鈴木エイト氏）だが、祈りは届かなかった。9月23日、尹錫悦・韓国前大統領の妻に高額ブランドバッグを贈った事件などに関与した疑いで、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（82歳）が逮捕された。韓総裁は