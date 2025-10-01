◆第３１回日本少年野球板橋区長杯（東日本選抜大会・東京都東支部予選）▽３位決定戦大田水門ボーイズ２―１東京江戸川ボーイズ（９月２３日・志村ボーイズグラウンド）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。東京東では東京城南ボーイズが優勝。東京城南、志村ボーイズ、大田水門ボーイズが本