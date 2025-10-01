◆日本少年野球埼玉県東支部秋季大会（東日本選抜大会予選）▽決勝越谷ボーイズＡ１８―０浦和ボーイズブルー＝４回コールド＝（９月２１日・共栄大野球場）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。越谷ボーイズＡが優勝。越谷ボーイズ、浦和ボーイズが本戦に出場する。※※※越谷