◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第１戦カブス３―１パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）の大活躍に早朝からネットが沸いた。鈴木は３０日（日本時間１０月１日）、渡米４年目で初のポストシーズンゲームとなる、本拠でのパドレスとのワイルドカードシリーズ第１戦に「５番・右翼」でスタメン出場。５回に同点アーチを放つなど初戦勝利に大貢献した。０―１で迎