党に投票したことある2000人の意識調査この度、今回の総裁選挙の機会を借りて、国民の政治意識についての調査研究（注1）を本年9月24日から26日かけて実施し、この度、その結果報告書を（29日午前に）公開いたしました。（京都大学社会都市工学専攻藤井研究室「『自民党支持・経験者』の意識調査報告書〈概要〉」）調査対象は「自民党支持・経験者」である2000人。具体的には、安倍政権末期から今日に至る6年間に実施された（衆参