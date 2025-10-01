両横綱が優勝争いを引っ張る展開となった9月場所。その裏で「白鵬の野望」をめぐって動きがあった。9月12日にはタイ・バンコクで国際相撲連盟の総会と理事会が開かれ、新会長にトヨタ自動車会長の豊田章男氏が就任した。【写真】秋場所に姿を見せた「溜席の着物美人」薄手の着物を身にまとう今年6月に国内のアマチュア相撲を統括する日本相撲連盟の会長にも就いている豊田氏は元横綱の白鵬翔氏の支援者として知られる。そし