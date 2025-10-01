テーマは『フォーエバー・アドベンチャー』三菱自動車工業は、東京ビッグサイトで開催の『ジャパンモビリティショー2025』に出展することを発表した。【画像】冒険心をかき立てる三菱の現行ラインナップ全110枚三菱のブースでは、『フォーエバー・アドベンチャー（FOREVER ADVENTURE）』をテーマに、コンセプトカーやモデルラインナップを展示する。ジャパンモビリティショー2025三菱自動車ブースのイメージ画像。  &#