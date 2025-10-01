ことし4月、山形県山辺町の公園内を車で走り回って芝を荒らしたとして、天童市の22歳の男が9月30日、器物損壊の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、天童市山口の会社員・五十嵐虎麻容疑者（22）です。警察の調べによりますと、五十嵐容疑者はことし4月13日午後1時ごろから4月23日午前10時半ごろまでの間に、山辺町大寺の「大寺ふれあい公園」内を乗用車で走り回り、芝を荒らした疑いです。被害額はおよそ200万円に上るというこ