“ののちゃん”こと村方乃々佳さん（7）が出演する写真スタジオのWebCMが公開され、将来の夢を明かしました。乃々佳さんが出演したのは、スタジオアリスの七五三のWebCM。お姉さんらしく成長した姿が映し出されています。撮影の感想を聞かれた乃々佳さんは「いろいろ撮影して楽しかったし、お着物もかわいかったから着られてうれしかったです」とコメントしました。撮影現場では、家族と七五三の撮影も行ったそうで、「まさかみん